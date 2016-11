Oma Postimehe arvamusloos süüdistab ta mind lausvalede esitamises. Tsiteerin siinkohal Martinsoni: "TV3 esitas väite, nagu mina oleks sealt 100 000 eurot "välja viinud". See on lausvale: nende maksete näol oli tegemist palga, ärireiside, side ja IT-kuludega, mis olid osanike poolt kontrollitud ja auditeeritud." See, et Martinson mind ja TV3 lausvaletajaks nimetab, on väga tähelepanuväärne ja tunnen, et ta kahjustab selle väitega konkureerivas kanalis nii mind kui TV3.

Allan Martinson minule ehk TV3le kaamera ees kommentaaridest keeldus ja tänases Postimehe artiklis ei saa ma samuti vastuseid küsimustele, mida ma oleksin soovinud temalt "Kuuuurija" saate jaoks küsida. Tundub, et ka Postimehel ei olnud võimalust nendele küsimustele vastuseid saada, vaid tegu on ennast puhtaks pesta üritava Martinsoni monoloogiga.

Näiteks tulles tagasi Martinsoni väidete juurde, kus ta ütleb, et ta on isiklikult ettevõttesse investeerinud üle 100 000 euro ja üldse on investorid pannud Cherry'sse üle 700 000 euro. Lisaks ütleb Martinson, et ainuüksi 2013. aastal panid investorid firmasse 327 000 eurot ja igakuiseid kulusid kärbiti u 25 protsenti.

2013. aasta majandusaasta aruanne ongi viimane aruanne, mis on Martinsoni poolt esitatud. Muide väide, et Martinson ei ole mitu aastat firma juhtimisega tegelenud, ei vasta samuti tõele või võiks öelda, et tegu on lausa räige valetamisega. Ta oli eelmise aasta sügiseni Cherry Media OÜ juhatuse liige ja omanik kuni tänavu augustini.

Kui me räägime 2013. aasta aruandest, siis seal on sulaselgelt kirjas, et Martinson võttis ainiti 2013. aastal juhtimistasusid välja üle 100 000 euro. Sellele lisandusid veel ärireiside, IT- ja transpordikulud, mida juhatuse liikmed tegid.

Kokku võtsid 2013. aastal Cherry juhatusega seotud isikud välja üle 370 000 euro. Ettevõtluse arendamise eest samal, 2013. aastal presidendilt auraha saanud Martinson Cherry Media OÜ juhatajana rohkem aruandeid esitanud pole.

Tore, et Martinson otsustas läbi Postimehe klientide ees vabandada, aga vastuseid lihtsatele küsimustele ei soovi ta endiselt anda ja esitleb ainult pooltõdesid.

Ma teen ikka veel ettepaneku, nii nagu oma saateski, et tema juhtimisel ja osalusel pennituks muutunud firma võiks tõe ja õiguse huvides panna kogu Cherry raamatupidamise, lepingud, pangaülekanded jne. kõigile internetti vaatamiseks. Nagu ta ise ütleb, siis varjata pole ju midagi ja ärisaladusest me samuti enam rääkida ei saa.

Praegu teeb Martinson Starship Technology nimelist pakiroboti äri koos Ahti Heinlaga, kes oli samuti Cherry'ga seotud. Miks ei võiks mõlemad mehed asja üksipulgi selgitada, mitte mingeid loosungeid pildudes asjast rääkida. Muidu võib juhtuda nii, et ärritunud inimesed ja investorid võivad Starship pakiroboteid tänaval nähes neile jalaga virutada.