Kui võtta Taavi Rõivase valitsuse viimane koosseis, siis on Jüri Ratase uue valitsuse neli naisministrit kindlasti edasiminek võrreldes senise valitsuse kahe naisministriga. Kuigi naisi on elanikkonnast rohkem kui pool, on neid valitsuse koosseisust ka praegu vaid veerand. Muidugi peaks esimeses järjekorras hindama ministrite valikul eelkõige nende kompetentsust. Kuid ka muud valikukriteeriumid annavad aimu konkreetse erakonna maailmavaatest ja sisemisest hierarhiast.

Et Keskerakonna viie ministri seas on kaks naist ja kaks Ida-Virust pärit venekeelset, on märk värskemast lähenemisest. Samal ajal kui teised ainult räägivad naiste kaasamisest poliitikasse, toovad nemad reaalselt naised poliitika tippkohtadele. Ja mitte ainult naised – ka kaks venekeelset ministrit on signaal edukast integratsioonist, et Keskerakond on erinevalt teistest suutnud kasvatada terve rea nii kohalikul kui ka riigivõimu tasandil edukalt kaasa lüüa suutvaid venekeelseid Eesti poliitikuid. Selle valikuga arvestab Keskerakond nii oma venekeelset valijat kui ka näitab, et ka vene noortel on reaalne võimalus poliitilist karjääri teha.

Kuid samavõrra, kui oli värske Keskerakonna valik, hakkas silma võimuliidu ülejäänud kahe erakonna konservatiivsus, et mitte öelda stagnahõnguline lähenemine. Sotsid on üks enim võrdõiguslikkusest rääkinud Eesti erakond, kes on rääkinud mitte ainult naiste suuremast esindatusest, vaid ka sookvootide kehtestamisest. Kuid see kõik on teooria, sest praktikas vaatab nende ministrivalikust vastu väga maskuliinne seltskond, ainukese naisena Urve Palo nende kõrval, kuid temagi juba mitmendat vooru minister. Näib, nagu oleks erakonna vanad olijad tugevama õigusega ministriportfellid jõuga enda kätte rebinud, ei ühtegi uut nägu ega sõõmu värsket õhku.

Kui sotsid said oma kohad jagatud vähemalt välise tülita, siis IRL ei suutnud mitme päeva jooksul oma valikut langetada. Siiski on Margus Tsahkna jaoks saavutuseks, et olukorras, kus erakonna juht pidi oma isikliku portfelli nimel võitlust pidama ning ministrite määramise valik oli piiratud sellega, et mitu vana olijat keeldusid oma portfelli loovutamast, suutis ta siiski ametisse suruda ühegi naisministri. Nii on sotside ja IRLi jaoks praeguses valitsuses kvoodiks üks naine – et keegi ei saaks öelda, et nad diskrimineerivad naisi, kuid kaks ja enam naist jätaks juba mõne mehe tollele vajalikust portfellist ilma.