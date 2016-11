Ametisse nimetatud peaminister Jüri Ratas ütles ajakirjanikele, et viimased kaks nädalat on koalitsiooniläbirääkimistel valitsenud töine õhkkond ja ta loodab, et see jätkub ka tulevikus. Erakonnakaaslase Martin Repinski kohta esitatud süüdistustest arvab Ratas, et peab vajalikuks väiteid kontrollida ning kui need on alusetud, tuleb need ümber lükata.

Ratase sõnul on valitsuse põhiteemad majandus, maksusüsteem, et inimesed ei rändaks välja, vaid tuleksid tagasi. Julgeoleku- ja välispoliitikas jääb valitsus samale rajale.

Mida arvab Jüri Ratas Martin Repinski kohta esitatud süüdistustest Eesti Ekspressis? Kas Ratas peab vajalikuks neid väiteid üle kontrollida?

"Loomulikult pean ma vajalikuks neid üle kontrollida," rääkis Ratas. "Ma olen põgusalt Repinskiga nendel teemadel täna hommikul rääkinud." Ratase sõnul tuleb alusetud väited ümber lükata, see ei saa nii edasi kesta. "Loomulikult on see hetkel probleem," sõnas Ratas. "Maaeluminister Repinski peab Eesti avalikkust ja ühiskonda veenma ja näitama, et need asjad ei ole korrast ära, nagu on väidetud."