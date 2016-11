Et sõjalaev võtab sõidul välismaalt kodusadamasse tühjalt sõitmise asemel kaasa ka natuke kaupa, on tegelikult väga keskkonnateadlik lähenemine. Pealegi kui jagada laeval olnud alkoholikogus meeskonna kõigi liikmete vahel ära, siis kas üldse ületati Euroopa Liidus lubatud kogust? Sigarettide arv oli küll suurem, aga kõiki neid küsimusi lahendagu kompetentsed organid, kas oli see nüüd üks vedu või juba sissetöötatud kaubatee.

Sellise kaubaveoga sõjalaevad tegelikult jätkavad varasemaid traditsioone. 90ndaist meenub, kuidas sõjalaeva kaptenile pandi süüks, et ta vedas sõjalaevaga oma aiamaale turvast ning tõi Saksamaalt õppustelt naastes sõjalaeva pardal Eestisse sõiduauto.

Erinevalt praegusest võttis president Meri sellelt kaptenilt pikemata ära kõik sõjaväelised auastmed. Tänapäeval on moes aga pehmotsemine. Alkoholi vedanud sõjalaeva kapten viidi üle vaid teisele kohale, mereväekooli, ilmselt noortele eeskujuks ja kogemuste jagamiseks. Ka mereväe juhataja Sten Sepperi vastutuse võtmine ja tagasiastumine osutus vaid peeneks kirbutsirkuseks, sest kaitseväest lahkumise asemel jätkab ta teenistust peastaabis. Muide kaitseväe andmetest ilmneb, et Sepper teenis ohvitserina juba kurikuulsal turvast vedanud sõjalaeval.

Vastutuse võtt tähendab tagasiastumist, et minna edasi. Mis elul viga, kui säilivad staaž, auastmed ja nendega kaasnevad hüved, ning kõike seda uue mugava tubase töö peal.