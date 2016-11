Õhtuleht: Kas pole naisi ja muukeelseid elanikke diskrimineeriv, et IRLi ministrite seas on ainult üks naine ja erinevalt teistest koalitsioonipartneritest mitte ühtegi venelast?

Priit Sibul, IRL: Meie eestseisus ei lähtunud ministrite valikul kellegi soost ega päritolust. Ministrite valikul oli eesmärk saata valitsusse oma valdkonnas asjatundlikud ja tugevate juhiomadustega inimesed, kes kannavad Isamaa väärtusi.

Uues valitsuses on kokku neli naisministrit – Isamaast ja sotsidest Kaia Iva ja Urve Palo ning Keskerakonnast Mailis Reps ja Kadri Simson. Arvestades saadikute arvu riigikogus, siis ministrite valik on olnud esinduslik ja proportsioonis.

Õhtuleht: Kuna sooline võrdõiguslikkus ja naistele poliitikas võrdsete võimaluste loomine on olnud üks sotside meelisteema, siis miks praktika on kreenis – isegi Keskerakonnal on kaks naisministrit, sotsidel aga vaid üks. Kas see kõneleb sotside lühikesest pingist, naissotside vähesest kompetentsist või mehed lihtsalt võtsid tugevama õigusega magusamad ministrikohad endale? Miks ministrikohtade jagamisel ei kehti sotside reklaamitud kaltsuvaiba põhimõte – mees- ja naiskandidaat vaheldumisi – nagu valimisnimekirjade puhul?

Marianne Mikko, SDE võrdõigusluse juhtfiguur: Seekord loobun kommentaarist.

Õhtuleht: Aga erakonnal ikka on selles küsimuses oma seisukoht?

Heidi Ojamaa, SDE meediajuht: Kuna Marianne loobus kommentaarist, siis ilmselt me seda kommenteerida ei soovi.