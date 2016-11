Esmaspäeva õhtul Viljandis autoga läbi majaseina sõitnud 22-aastane Helery võis olla taksojuht, ehkki õnnetusõhtul ta kedagi ei vedanud.

Eelkõige on teada, et õnnetuses osalenud 2010. aasta 5. seeria BMW oli kindlasti kasutuses takso- või vähemalt “sõidujagamisteenustega” klientide sõidutamiseks, vahendab Sakala. Auto omanik on nimelt Helery või tema vanemate asemel keegi Tauri, kes on aktiivselt seotud erinevate “sõidujagamisteenustega.”

Seni on ebaselge, mis põhjusel sõiduk teelt välja ja majja sõitis. Õnnetusest napilt pääsenud majaosa peremehe hinnangul pidi auto kiirus olema kaugelt üle piirkiiruse, kusagil 100 km/h ringis, sest muidu poleks auto seesugust õhulendu – üle teise auto – teinud.