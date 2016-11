Oled kellegi uuega koos ning on loomulik, et käite koos kinos, söömas, veedate nädalavahetusi ja teete muudki. Aga kuidas saad aru, et kas olete endiselt lihtsalt kohtingukaaslased või on teil tekkinud suhe?

Mõnede jaoks muutub asi tõsiseks juba pärast kolme kuud kooselu nautimist, kuid teine peab suhet tõsiseks alles siis, kui paar kolib kokku, vahendab womenshealthmag.com.

Kuid siiski pole enne kindlust, kui on räägitud see väheke piinlik ja kummaline vestlus teemal - "kes me siis üksteisele oleme".

Inglismaal tehtud uurimus näitas, et suhte tõsiduse reedab see, millest omavahel räägitakse.

Kokku osales 6000 inimest ja neist 50 protsenti uskus, et oma murede jagamine partneriga on kõige parem indikaator selle kohta, et suhe on tõsine.