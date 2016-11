Kõnede, kingituste ja vahuveini saatel pandi Stenbocki majas ametlikult punkt Taavi Rõivase peaministriajale. Oma kõnes rõhus Rõivas sellele, kui heasse seisu ta olevat riigi tüürinud.

Stenbocki majja suunduti seejärel, kui ametlik tsremoonia riigikogus lõppes. Nagu staatusele kohane, ikka ametiautoga. Täna riigikoguski lõõpisid mitmed ajakirjanikud ja ametnikud omakeski, et tea, kas Rõivas peab täna jalgsi koju minema, kuna tal ju enam ametiautot polegi.

Stenbockis suunduti riigivanemate saali, kus nii Rõivas kui Ratas meediaesindajate ning riigikantselei töötajate ees kõne pidasid. Oma sõnavõtus kiitis Rõivas, et Eesti riik on hetkel väga heas seisus. Ta tõi näiteks, et koostöös liitlastega on meil väga tugev kaitsevägi. Kaudselt torkas ta ka tulevase valitsuse majandusplaani (vajadusel laenu võtta jms - toim), märkides: "Meie riigi rahaasjad on väga heas korras. Mitu aastat on riigieelarve ülejäägis, nii peabki olema!" Ta toonitas sedagi, et inimeste sissetulekud liiguvad tõusvas joones. Kõne lõpetuseks soovis ta Ratasele edu ja kordaminekuid.