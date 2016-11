Nii mõneski kontoris on riietumisnõuded kindlalt paika pandud, kuid palju on ka selliseid töökohti, kus võib selga panna, mida ise tahad. Kas aga ka ülemused seda niimoodi näevad?

Kuigi mõnes töökohas ei pruugi olla kindlat riietumiseeskirja paika pandud, ei tähenda see sugugi seda, et tööle võib tõesti tulla, millega iganes keegi soovib. Moeportaal Who What Wear võttis ette ja uuris suurettevõtete juhtidelt, mida nemad oma alluvatel mitte kunagi seljas ei taha näha.

Need on: