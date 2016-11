Bastion toob detsembris, aasta pidulikumal ajal, oma austajannadeni Moet & Chandoni piduliku erikollektsiooni, mille kangad ja detailid annavad edasi šampanja luksusliku värvitooni ja vahuse sädeluse.



Bastion peadisaineri Monika Randloo sõnul on Bastioni šampanja erikollektsioon loodud neile, kelle hing ihkab aasta pimedamail, samas pidulikumal ajal sära ja sillerdust. Vastupandamatud kirkad ja sädelevad kangad ei jää märkamatuks üheski ruumis.

"Hõbedaselt kreemikad, puuderroosad ja šampanjavahused toonid loovad naha eriliselt särama. Moodsad kangad muudavad silmatorkavad kleidid ootamatult mugavaks,“ lisab Monika Randloo.



Bastioni erikollektsioonis sätendavad koos litrite ja Swarovski kristallidega puuderoosa ja kreemjas beež. Kollektsioonis on erinevad kleite, pluuse ja seelikud ning isegi ülerõivaid, mis kõik on omavahel hõlpsasti sobitatavad.

"Olenevalt kehakujust soovitan valida enda jaoks parima lahendus – kaunid õlad ja käsivarred tulevad esile, kui kanda rangluudele langevate õlapaeltega kleiti. Nendele, kes käsivarsi rõhutada ei soovi, sobib ideaalselt kostüümilõikeline satiinist pluusike, mida saab edukalt kombineerida erineva pikkusega seelikutega,“ soovitab Monika Randloo ja lisab, et pidulikul puhul võib ülerõivana kanda kunstkarusnahast mushroom-beezhi jakikest, mis on soe ja naiselik riideese läbi kõikide aastaaegade.



Bastioni šampanja erikollektsioon on saadaval limiteeritud koguses.