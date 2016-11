Täna toimus Tallinnas Tervise arengu instituudi (TAI) korraldatud alkoholikonverents „Piirid ja piirangud“. 42% poistest ja 30% tüdrukutest on suitsetanud juba 12-aastaselt või nooremalt. "Ligi pooled õpilased on vähemalt korra elus proovinud vesipiipu,“ rääkis 2015. aasta uuringutulemustest TAI nooremteadur Maris Salekešin. "Sarnaselt vesipiibule on vähemalt pooled õpilased korra elu jooksul tarvitanud e-sigaretti,“ lisab ta. Mokatubakat on tarvitanud 21% küsitluses osalenud õpilastest.

"Eelmise aasta uuringu tulemuste põhjal 73% õpilastest peab alkoholitoodete kättesaadavust kergeks,“ rääkis Salekešin. Uuring näitab, et õpilaste hinnangul saab lahjat alkoholi kergemalt kätte kui kanget. Võrreldes teiste uuringus osalenud riikidega on tegemist siiski keskmise tulemusega. Kõige kõrgemad näitajad on Taanis ja Tšehhis, kus 90% õpilastest leiab, et alkoholi saab kergelt kätte.

"Küsisime ka seda, kus kohast õpilased alkoholi on saanud. Suurem osa vastas, et said alkoholi sõpradelt, kes siis ostsid või pakkusid seda neile,“ rääkis Salekešin. Ta lisab: „Suhteliselt kõrge näitaja oli olukorral, kui ema või isa pakkus alkoholi.“ Populaarsuselt kolmas vastus õpilaste hulgas oli see, et keegi võõras ostis või pakkus alkoholi.