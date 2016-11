Enam kui aasta riigikogus töötanud saadikud saavad ühekordse hüvitise, vähem töötanud kuni kolme kuu hüvitise. Ühtekokku kulub vahetusele vähemalt 134 000 eurot.

Need, kes on riigikogus olnud alla aasta, saavad hüvitiseks nii mitu kuupalka, kui nad järjest töötasid, kuid üle kolme kuu ametipalga neile ei maksta, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Teine võimalus hüvitise määramiseks on need saadikud, kes on parlamendis töötanud enam kui aasta ning saavad hüvitiseks kuue kuu palga ehk 20 624 eurot.

Nii toetatakse Toompealt lahkuvaid reformierakondlaseid Andre Seppa, Kristjan Kõljalga, Mati Raidmat, Vilja Toomastit ja Imre Sooäärt, kuid ka sotsiaaldemokraat Kalev Kotkast.