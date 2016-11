Rootslased juba teavad, kuidas valmistada suussulavaid roogasid. Nüüd saad ka sina olla oma köögis meisterkokk tänu parimatele G.R.Y.M-i köögitarvikutele!

Need on maailmaklassi kuuluvad kolmekihilised köögitarvikud, millel on vasest väliskorpus, roostevabast terasest ja alumiiniumist tuum ning magnetilisest roostevabast terasest põhi. See kõik tagab ühtlase kuumuse jaotumise.

Kolmekihiline vask

- G.R.Y.M-i vasest seeria puhul on järgitud kolme kihi printsiipi.

- Sisemine kiht on roostevabast terasest, mis teeb toiduvalmistamise hügieenilisemaks ning puhastamise kergemaks.

- Alumiiniumist tuum tagab kergema kaalu ja parema kuumuse hajutamise.

- Vasest väline korpus tagab parema kuumuse hajutamise.

- Põhi on magnetilisest roostevabast terasest ning sobib kasutamiseks kõikidel pliiditüüpidel, muuhulgas ka induktsioonpliitidel.

- Käepidemed on valmistatud roostevabast terasest – välimuse, ergonoomika ja vastupidavuse jaoks.

Kokka moodsalt, kokka tervislikult ning muuda oma köök stiilseks!

