tvTänases TV3 saates "Juurdlust viivad läbi sensitiivid" sõidavad Marilyn Kerro ja Aleksandr Šeps Novgorodi oblastisse kummitusmajja, milles elab Maksimovite pere.

Varsti pärast sisse kolimist avastas pererahvas, et sugulastelt päritud majas on tondid, ning hakkas kuulma koputusi, kolinaid ja hääli. Selgub, et müstilisi nähtusi koges samas majas ka vanaisa ning pole välistatud, et just tema on süüdi tontide tulekus.

"Juurdlust viivad läbi sensitiivid" saates aitavad kuulsad Vene selgeltnägijad inimesi, kelle elu varjutavad vastamata jäänud painavad küsimused või kes on kogenud kummalisi kokkupuuteid teispoolsusega.

Saade on TV3 eetris täna kell 21.30.