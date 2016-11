Vanust on Anul vaid 30 aastat, kuid ta tunneb end vanana ning ülekaal takistab teda vabalt ringi liikumast. Ei jaksa ning piinlik on nagu ka. 115 kg on 165 cm juures palju.

Rasvaprotsent 52% on veelgi hirmsam number. Vööümbermõõt 125 cm on samuti tervisele sõbralikult numbrist kaugelt üle…Mida siis teha? Kuidas sa oled kolmekümneselt selline matsakas ja väeti!

Anu võtab projekti ette vähehaaval. Muidugi on muutused ebamugavad ja Anul avastab peagi, et tegelikult ei viitsi ta väga trenni teha ning treeneriga suhtlemine on samuti vaid tüütu kohustus. Ta on veendunud, et jõusaalis põrnitsetakse kogukamaid halvustavalt ja kahtlustab, et tegelikult on ta tänu geenidele kaalukaks saanud.