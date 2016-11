Täna hommikul Facebookis rõõmusõnumit jaganud Jevgeni Ossinovski jäi kaks aastat tagasi pärast poja sündi koheselt isapuhkusele. Möödunud laupäeval antud videointervjuus sõnas Ossinovski Õhtulehele, et isapuhkusele jääb ta ka nüüd. Ossinovski meedianõunik sõnas täna, et kindlaid otsuseid pole veel tehtud.

"Enne seda, kui asjad muutuma hakkasid, oli plaanis kogu detsember puhkusel olla ja koos isapuhkusega ka üldpuhkus välja võtta, kuid nüüd uue valitsusega on mul erakonnaesimehena kindlasti täiendavaid kohustusi. Aga kahtlemata võtan isapuhkust ja osa aega sellest olen kindlasti ka kodus," sõnas ta laupäevases videointervjuus.

Ossinovski täna ise arusaadavatel põhjustel telefonitorule ei vasta ja palub vastuste saamiseks pöörduda oma meedianõunik Andri Maimetsa poole, kelle sõnul on küsimus isapuhkuse kohta igati õigustatud. "Küll aga palun, et anname ministri perele lähiajal pisut privaatsust ja aega väljapuhkamiseks," sõnab Maimets.

"Tema tänase päeva kohtumised on arusaadavatel põhjustel tühistatud, rõõmsast sündmusest tingitud muudatustest on teadlik ka uus peaminister Jüri Ratas. Kindlasti annab Jevgeni Ossinovski oma otsustest teada lähiajal," selgitab meedianõunik, et kindlaid otsuseid ei ole veel tehtud.

Siiski lisas ta, et kui osutub võimalikuks, osaleb Ossinovski loomulikult uue valitsuse ametisse vannutamisel riigikogus.