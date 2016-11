Üks maailma parimaid ja vastupidavamaid köögikombaine on Ankarsrum – kindel Rootsi kvaliteet aastast 1940. Masin on nii vastupidav, et tõenäoliselt pärandad selle edasi ka oma lastele.

TAANI LEIB HELENE JOHANSSONI RETSEPTI JÄRGI

Esimene samm

- 400 dl vett

- 50 gr rukkijuuretist

- 175 gr purustatud rukkist

- 60 gr täistera rukkijahu

- 125 gr päevalilleseemneid

- 75 gr linaseemneid

- 20 gr meresoola

Sega kõik koostisosad Ankarsrumi masinas ja lase sel seista viis tundi kuni terve öö.

Teine samm

Lisa kaussi…

- 2 dl vett

- 50 gr pärmi

- 300 gr nisujahu

- 250 gr rukkijahu

- 150 gr tumedat suhkrusiirupit

Sega kõik Ankarsrumi masinas 10 minutit ning jäta 30 minutiks seisma. Sega taas 1 minut ja lase seista 30 minutit.

Määri leivavormid õliga kokku, vala tainas kahte leivavormi ning lase neil 1,5-2 tundi vormis kerkida.

Kuumuta ahi 250 kraadini. Kui teil ei ole ahjus aurufunktsiooni, siis pane sügav ahjuplaat alumisele restile. Aseta leivavormid ahju keskmisele restile, kalla tühjale plaadile tass vett ja sulge ahjuuks kiirelt. Oled tekitanud ahju auru. Keera ahju kuumus 175 kraadi peale.

Lase leival ahjus küpseda umbes tund aega kuni leiva temperatuur on tõusnud 98 kraadi peale. Pange toidutermomeeter (nt lihatermomeeter) leiva sisse pärast 45 minutit.

Võta leib välja ja kata fooliumiga. Võimalusel söö leiba järgmisel päeval - siis on see veel parem.