Kingituste ostmine on keeruline ja seda eriti naistele, sest asju, mille üle on neil tõeliselt hea meel, pole just palju.

Pole midagi hullemat, kui saada kallimalt kingitus, mis jätab külmaks, ei meeldi või on lihtsalt nõme. Et mehed sellisesse olukorda ei satuks ja naised halva asja juures head nägu ei peaks tegema, koostaski Cosmopolitan meestele nimekirja kinkidest, mida ükski naine ei taha saada.

1. Parfüümid - tegemist on väga personaalse asjaga ning kui sa pole just kindel, et talle see lõhn meeldib, siis ei tasu hakata riskima.