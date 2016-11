Täna toimub Tallinnas Tervise Arengu Instituudi (TAI) korraldatud alkoholikonverents "Piirid ja piirangud“.

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsleri Maris Jesse sõnul on Eestil veel pikk tee minna, et rääkida normaalsest alkoholitarbimisest. "Paljud, kellel on alkoholisõltuvus, need üritavad seda ikka kontrollida," ütleb ta. Jesse leiab, et kauplused ei panusta hetkel veel piisavalt palju sellele, et inimene saaks minna poes kassani nõnda, et ta ei peaks alkoholipudelitest mööduma.

"Üle 100 000 inimese on hetkel Eestis, kes võib pudelit nähes murduda," rääkis Jesse. See on 11% täiskasvanud elanikkonnast, kellest lõviosa moodustavad mehed.

Kurb statistika pärineb mõne aasta tagusel uuringul.