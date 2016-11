Detsembri alguses ilmub muinasjuturaamat "Linnu lood", mis põhineb Evelin Ilvese ja Toomas Hendrik Ilvese tütre Kadri Keiu suureks kasvamise sündmustel.

Evelin Ilvese sõnul koosneb raamat päriselul põhinevatest muinasjuttudest. "Kadri Keiu eelkooliiga oli heas mõttes erakordne, sest enamikul inimestel pole võimalik elada kauge paksu metsa sees kui ka presidendilossis. Mõlemad on omamoodi suletud keskkonnad, kuhu sisse kiigata võiks olla vahva. Raamatu peategelane Linnu on väike tüdruk, kes mõistab lindude ja loomade keelt ja tema elus juhtub palju asju," rääkis Ilves.

(Arno Saar)

Raamat jutustab, missugused mängud ja kaaslased on tüdrukul, kelle koju teisi lapsi just tihti ei satu, sest tee lõpeb tema kodu juures otsa. Või millise pöörde võtab metsaelu siis, kui isa ootamatult presidendiks valitakse.

Evelin Ilvese sõnul on see südamlik raamat, mille igas loos on päriselt juhtunud sündmus, aga ka midagi mõtlemapanevat ja harivat. "Samas hakkas raamatu peategelane üsna kiiresti oma elu elama ning temast sündis uus karakter, kes pole enam päriselt Kadri, vaid juba Linnu," lisas Ilves.

Raamatuesitlused toimuvad detsembris üle terve Eesti. Raamatu toimetas Jane Lepasaar ning illustratsioonid tegi Catherine Zarip.