Kahe aasta eest abiellunud C-Jami muusik tegi abielule lõpu. Oma vallalise staatust jagab ta nüüd rõõmsalt Facebookis, kus nii mõnigi soovitab mehel omale Tinder muretseda, et muusik üksikuks ei jääks.

2014. aastal pajatas C-Jami tšellist Pärt Tarvas Õhtulehele, kuidas ta jalg teist korda naist võttes suisa värises.

"Ütleme nii, et see ei ole väga igapäevane sündmus. Ma olen harjunud esinema küll, kuid see oli üsna keeruline hetk," tunnistab Pärt toona, et abiellumine võttis jala värisema.

Ivi ja Pärt pandi toona paari 25. oktoobril Laitse Graniitvillas. Paar oli selleks ajaks olnud koos seitse kuud.

Kirg lõi lõkkele C-Jami kontserdil, kus Ivi mehele publikust silma jäi.

Nüüd särab Pärt Tarvas aga Facebookis nagu kevadine päike - põhjuseks see, et on taas vaba ja vallaline.

Pärt Tarvas lisas Õhtulehele, et ei tahaks juhtunust pikemalt rääkida, sest tegu on päris inetu looga.

Kuigi arvata võiks, et muusikust mehe populaarsus ja teiste naiste ahned silmad võiksid lahutuses süüdi olla, siis tegelikult oli just Ivi olnud see, kes lõhkus kodu ja pere.

Mehe teatele on vastakaid arvamusi. Kes kartsid esiti, et ehk läheb C-Jam laiali. Õnneks nii asjalood ei ole. Ometigi näivad mitmed naised uudise üle rõõmustavat - on ju Pärt poissmehena jälle saadaval!