Kreisiraadio peegeldas eesti ühiskonna tolle aja veidrusi, ilu ja valu. Läbi tegutsemisaastate sünnitas "Kreisiraadio" üle 100 karakteri, kellest tuntumad on näiteks perekond Strömid, kivipallur Jürto, Hanskan Toss, Kert Ämmapets, Raul-Jaak-Ervin Üks-Jalgvärav ja nii edasi.

Vaese eesti inimese ärritamiseks tehti sketš õnnetu saatusega rikastest inimestest, kel kuhugi oma raha enam panna pole. Eks igal inimesel erinevad mured.

2. "Seksiabi"

"Ja seksiabi, Vallo kuuleb!" Tore, et leidub tugevaid suuri mehi, kes vaeseid Eesti paare intiimprobleemides aitavad!

3. "Torumees"

Eks torumehed peavadki sageli WC-potist igasugu huvitavaid asju välja kangutama, aga "mis te situte ka siia vä?"

4. "Neeger"

Just sealt pärineb ütlus "sinu jaoks on see karneval, neeger!"

5. "Pensionärid"

"Oota, ära tärista, ma ei kuule midagi!"

6. "Passikontroll"

See šketš oli üks Hannes Võrno lemmikutest. "Passi sodinud piirivalvuri sketšši tõttu näen ma tänaseni väikest muiet piirivalveametnike näos, kui kaugelt reisilt tulen ning passi läbi prao sisse pistan," ütles ta 2003. aasta intervjuus.

7. "Politseikroonika"

Eks pidudel, eriti sünnipäevapidudel lähevad asjad veidi käest ära, kuna sõna otseses mõttes võib keegi käe kaotada, või ülespooduna lõpetada. Ega sellepärast pidu lõppema ei pea! See on sport!

8. Raul-Jaak-Ervin Üks-Jalgvärav ehk andekas ehitusmees

Eks Eestimaa peale leiab selliseid ehitajaid, kes kümme aastat kraanat ootavad, et kohe-kohe ehitustöödega alustada ja lagunenud majadele värviproove korraldavad.

9. "Läbirääkimised"

Lugu sellest, kuidas Eesti ärimehed endale välisinvestoreid otsivad. Keeled suhu ja Euroopasse!

10. "Perekond Tuhaved"

Ilusa pühapäeva hommiku tagamiseks ja maksa käimatõmbamiseks paneb korralik pereema lauale prae ja avab viinapudeli. Kuid pool klaasi viina on küll, kui tuleb veel pärast rooli minna.