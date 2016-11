Ekspertide sõnul erinevad Hillary Clintoni valimistulemused suuresti neis osariikides, kus hääli loeti arvuti abil. Seega on tekkinud kahtlus, et nii Michiganis, Pennsylvanias ja ka Wisconsinis on kellegi kuri käsi Clintonile antud hääli oluliselt kahandanud.

Grupp, kuhu kuulusid nii hääletusspetsialistid kui ka arvutieksperdid, soovitavad Clintoni meeskonnal nõuda hääletussedelite korduslugemist, vahendab Daily Mail.

Kuid väljaande sõnul napib häälte taaslugemiseks aega, samuti pole arvutisüsteemi sissemurdmisest mitte ühtegi otsest tõendit - kahtlusi, kuid siiski märkimisväärseid, tekitab vaid silmnähtav ebakõla.

Eelpool nimetatud osariikides, kus hääletustulemus selgus arvuti abil, sai Clinton koguni 7% vähem hääli. Näiteks Wisconsinis võis häkkerite rünnak demokraatide presidendikandidaadile maksma minna ligi 30 000 häält.