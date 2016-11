Tänase saate külaliseks on raadiohääl ja TV3 avalike suhete juht Kertu Jukkum, kes tegi novembri algul teoks oma unistuse ja jooksis New Yorgi maratoni.

Kertu räägib, milline on New Yorgi maraton: suur osa linnast koguneb jooksuradade äärde, bändid esinevad, võõrad pakuvad jooksjatele snäkke, milline vinge emotsioon valitseb ja kui palju on turvameetmeid.

"Tulla New Yorki New Yorgi maratoni ajal ja mitte joosta – ma arvan, et see oleks kuritegu iseendale!" teatab Kertu.

Loomulikult tunnistab ta, kui palju läks New Yorgi maratonil osalemine maksma – ja see pole kindlasti mitte väike summa.

Saatejuht on Liina Metsküla.

