On a scale from one to ten, how happy are you now? По шкале от одного до десяти, насколько вы сейчас счастливы? Thanks to my dear @beerkus for the photo. За фото спасибо моему дорогому @beerkus #yimap #highwithyi #yi4k #chasingrooftops #city_explore #rooftopping #neverstopexploring #killeverygram #killtheaboveground #urbanexploration #china #roof #rooftop

A photo posted by Angela Nikolau (@angela_nikolau) on Nov 19, 2016 at 6:07am PST