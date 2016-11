Kuidas käituksid sina, kuid oled haaranud ja joonud testimiseks pakutud piima, kuid siis selgub, et tegu on lehma asemel hoopis koeralt saadud piimaga...

Loomakaitsjad PETA-st vedasid inimesi alt ja tekitasid situatsiooni, kus kõik olid valmis piima testima, kuid neil puudus esiti info, et kust piim pärineb, vahendab Metro.

Kui inimesed juba esimesed lonksud võtnud, siis tehti teatavaks, et mis piimaga on tegu. Kuigi see oli katse ja tegu oli ikkagi lehmapiimaga.