Bana Alabed on 7aastane tüdruk, kes elab koos oma ema Fatemahiga Aleppos. Tal on oma Twitteri konto, kuhu ta teeb igapäevaseid postitusi elust linnas, kus valitseb lakkamatu pommihirm.

Banat aitab sissekannete tegemisel ema, vahendab BBC. Kuigi Fatemahi on süüdistatud, et ta kasutab oma tütart ära propaganda tegemisel, on naine veendunud, et nende postitused sotsiaalmeedias aitavad maailmal pöörata tähelapanu Aleppos kannatavatele lastele ning süütutele tsiviilelanikele.

Bana kontol on hetkel ligi 90 000 jälgijat.