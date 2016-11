Eile kirjutasid mitmed meediaväljaanded Rooma tänavail elavast kummalisest noorest naisest, kes räägib vaid inglise keeles ning nimetab end Mariaks. Õige paljud olid arvamusel, et tegu võib olla aastaid tagasi Portugalis kaduma läinud Madeleine McCanniga. Suur meediahuvi tõi aga peagi selguse - Mail Online'i avaldatud uudises tundis neiu ära tema rootslasest isa Tahvo, kelle sõnul pole ta tütrega suhelnud juba viimased kuus kuud.

Embla Jauhojärvi on 21aastane ning ta on pärit Stockholmist, vahendab Daily Mail. "See on minu tüdruk!" ütles noore naise isa Mail Online'le. Tahvo sõnul kannatab tema tütar Aspergeri sündroomi all. Politseile oli naine varem öelnud, et on 20aastane ning pärit Inglismaalt.

Embla jäi teadmata kadunuks läinud mais, kui ta sõitis Rooma Itaalia keelt õppima.

Mehe sõnul on ta kontakteerunud Itaalia politseiga, et Embla viimaks koju saaks tulla.