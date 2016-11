Tuhanded Eesti inimesed kannavad oma veres märki, et nad on kokku puutunud rebastel, kährikutel ja ka kodukoertel leviva ehhinokokk-paelussiga.

Umbes viis ja pool tuhat Eesti inimest – sama palju kui on elanikke Elvas, Põlvas või Kiviõlis – on olnud nende paelussidega kokkupuutes sellisel määral, et nende organismi immuunsüsteem on pidanud tootma parasiidi vastu võitlemiseks antikehi.

Tartu ülikooli zooloogia osakonna juhtivteaduri Urmas Saarma sõnul võib tulemust selgitada sellega, et üsna palju inimesi on kokku puutunud paelussi munadega, kuid nendest munadest pole haigust arenenud, immuunsüsteem on suutnud haiguse tõrjuda.