Mida ennustada uuele valitsusele, kui appi võtta selgeltnägija, astroloog? Astroloog Edda Paukson teab poliitikute sünnikaartide põhjal öelda, et Jüri Ratas saab peaministri ametis ideaalselt hakkama. Selgeltnägija Viktoria Betlem arvab, et praegust valitsust enneaegne lagunemine ei oota ja esimesi töövilju saab nautida kahe aasta pärast.

Viktoria Betlem laob enda ette kaarte. Ta selgitab, et nende abil näeb ta, et üldiselt sujub ministrite omavaheline koostöö väga hästi. "Kohe alguses vahetatakse keegi välja, aga see ei ole paha."

Ta lisab, et seetõttu tehakse mõned otsused hiljem. "Tuleb tülivõimalus: puhuvad vastutuuled, aga võiks ju hullemgi olla. Praegu ikkagi läheb."

Valitsuste tehtavate otsuste mõju saab Betlemi silmis rahvale olema hea. Ta sõrmed libisevad järgemööda üle kaartide, silmad aga vaatavad akna taga laiuvasse pimedusse: "On nagu mingid head võimalused hüvede suunas. Otsusekindlus, otsustamine, võit. Igal juhul positiivne. Otsused rahvale on head."