Me ei usu, et riigikohus andis oma otsuses ringkonnakohtule vastava ülesande. Sellest ka hämming ringkonnakohtu otsuse suhtes," rääkis Järvekülg Õhtulehele.

Järvekülje sõnul on nende esmane nõue see, et asi vaadatakse üle ja tõendeid hinnatakse kogumis ilma ühtegi tõendit tähelepanuta jätmata.

Tema sõnul ootavad nad, et riigikohus annaks hinnangu sellele, et ringkonnakohus jättis oma seadusest tulenevad kohustused täitmata. "Maakohtu otsuse tühistamisel tulnuks ringkonnakohtul anda hinnang kõikide poolte esitatud kümnetele ning kümnetele väidetele ja vastuväidetele, kahjuks seda ei tehtud.

"Meie laiemaks sooviks on endiselt see, et selle protsessi tulemusel lõpetataks ettevõtete tühjendamine "varijuhtide" ja tankistide abiga. Tähtis on ka see, et "varijuhid" ja tegelikud otsustajad oma tegude eest vastutust kandma hakkaksid."