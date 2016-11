"Ma arvan, et Reformierakond oli väga lähedal sellele, et lüüa partneritele nuga selga. Reformierakonna üldine käitumisloogika on olnud aasta kuni pool aastat enne valimisi vahetada partnereid selleks, et partneritel toolid istumise alt ära tõmmata ja endale niimoodi uut positsiooni tekitada. Seekord peame tunnistama, et IRL ja sotsiaaldemokraadid olid neist targemad. Keskerakonnal oli samuti võimalik minna kas Reformierakonnaga valitsusse või meiega valitsusse tulla ja loomulikult ma tunnustan Keskerakonda. Ei otsustatud minna Reformierakonnaga valitsusse, mida neile väga selgelt pakuti, kus oleks pakutud palju rohkem ministrikohti ja ükskõik missuguseid programmilisi lubadusi."

Reformierakond on tavaliselt see, kes partneritele noa selge lööb või vaiba alt ära tõmbab. Seekord siis teistpidi?

Sotsiaaldemokraatide juht ja uue võimuliidu üks arhitekte Jevgeni Ossinovski ütles intervjuus Radarile, et Reformierakond oli ka seekord väga lähedal sellele, et oleks ise Keskerakonnaga uue koalitsiooni teinud. Läks aga teistpidi.

Partnerite vahetusega saate ennast paremini positsioneerida järgmistel valimistel?

"Ma olen päris siiras ja olen seda ka IRL-ga rääkinud, et ega meil ei ole mingit kindlust, et meie reiting selle tõttu automaatselt paranema peaks."

Uue valitsusliidu puhul on endiselt üles jäänud üks "aga" - nimelt see, kas Keskerakond on ikka ühtne või annab seal ikkagi tooni ka niinimetatud Savisaare tiib, mis võib sündinud võimuleppe kohe ka pantvangi võtta. Igal juhul räägitakse, et Reformierakonna delegatsioonid on viimasel ajal jõudnud ka Hundisilmale.

"Et Reformierakond on pannud käiku kõik vahendid, mis neil on, selleks, et uue valitsuse loomist nurjata, on muidugi fakt. Mina olen ka kuulnud, et käiakse Hundisilmal ja püütakse seal midagi rääkida. Mul ei ole selle kohta mingit kinnitust. Et ma ei tea. Aga tundub tõepärane.

Mis puudutab Keskerakonna-siseseid lõhesid, siis ma ütlen ausalt, et mina neid märganud ei ole. Loomulikult on selge, et pärast esimehe vahetust ükskõik mis erakonnas, on mõnda aega sellised teatud leerid ja teatud emotsioonid jätkuvad pärast seda, kui otsus on erakonna poolt ära tehtud. Ma ei pea seda küll kuidagi tavapärasest intensiivsemaks.“

Mõned analüütikud on teid juba esile tõstnud ja teinud teile komplimendi, et Jüri Ratas peaks vaatama, et temast ei saaks peaminister Jevgeni Ossinovski valitsuses. Mis te sellest arvate?

"No eelmises valitsuses öeldi, et Taavi Rõivas on peaminister minu valitsuses."

Meelitab see teid kuidagi?

"Mitte eriti. Eks opositsioonierakonnad eriti püüavad selle kaudu õõnestada peaministri positsiooni, öeldes, et hoopis keegi teine juhib. Ei – järgmist valitsust juhib Jüri Ratas. On selge see, et ma juhin ühte koalitsioonierakonda. Loomulikult teen seda pühendumusega. Seisan meie põhimõtete ja eesmärkide eest tugevalt. Kindlasti mõnikord on see ebamugav partneritele. Aga üldiselt on koostöömeel ja soov edasi liikuda väga hea. Arvata, et meil mingisugused koalitsioonisisesed tugevad erimeelsused ja kaevikusõjad hakkavad – ei seda küll ei ole."

