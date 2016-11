Muusik ja ansambli Soul Militia liige Kaido Põldma kolis perega Taisse.

"Kodus nägin lapsi ainult hommikul ja õhtul. Ariya on praegu ägedas vanuses ja on kahju, kui ta veedab enamiku päevast lasteaias koos võõrastega," ütleb Kaido Põldma, et tahtis veeta rohkem aega oma perega – abikaasa Ille ja tütarde, kolmeaastase Ariya ning 12aastase Thaliaga. "Tundub, et kurikuulus keskeakriis leidis mu üles. Ma ei jaksanud enam viriseda, midagi tuli muuta. Oleme nüüd kliimapagulased!"

Kaido Põldma, kes ansambli 2XL ridades Tanel Padarile ja Dave Bentonile tausta lauldes ja tantsides Eestile 2001. aastal looga "Everybody" Eurovisiooni võidu tõi, pere peatub Phuketil.

"Valik langes selle kasuks, sest saar on küllaltki kompaktne ja siin on kõik vajalik olemas. Mujal Tais on küll odavam ja ehk ka loodus ilusam, kuid pikemaks peatumiseks on see meile ideaalne paik."