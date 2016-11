Rootslane on tsirkuses. Imeväike liliput teeb akrobaatikatrikke, ent kukub keset etteastet. Ta esinemiskuub on rebenenud ja võib näha, et tegelikult istub tema õlgadel teine liliput.

"Seda ma arvasin," pomiseb rootslane endamisi.

"Keegi ei saa ju üksi nii väike olla."