Filmi "Suguvõsa" režissöör räägib autori suure pere lõhestumisest Ukrainas pärast Krimmi vallutamist.

"Ukrainas ei elagi enam inimesi, kes saaksid kaljukindlalt väita, et nad on just selle või teise rahvakillu esindajad. See oli kui appikarje! Terve suurrahvas ei tea enam isegi, kes ta on," kommenteerib oma PÖFFil linastunud filmi "Suguvõsa", milles on osa ka Eesti filmitegijatel, Ukrainas sündinud ja Lätis elav vene režissöör Vitali Manski.

SUGUVÕSA: Kõik Vitali suguvõssa kuulunud nõod. Nüüd räägivad nad kahte keelt ja on ka kahte meelt. (Erakogu)

Filmirežissöör Vitali Manski ei saa ise ka täpselt aru, mis rahvusest ta on. Vanasti teadis imehästi, et Ukrainas sündinuna on ta ukrainlane. Kõik muutus, kui ta pärast keskkooli Moskvasse kolis, seal ülikooli lõpetas ja oma elu Moskvas sättima hakkas.

Siis lahvatas Vitali endise ja praeguse kodumaa vahel sõda. Arvestades seda, mida ta Venemaal Venemaa kohta öelnud oli, ei pidanud ta võimalikuks enam Moskvas elada ja kolis Lätisse. Kolimine toimus päeval, kui Venemaa tungis Krimmi. Lätis ta filme tegema hakkaski.