Politsei- ja piirivalve ameti peadirektor Elmar Vaher sattus täna õhtul liiklusavariisse, kui talle Paldiski maanteel Range Roveri maastur tagant sisse sõitis.

"Sõitsin töölt koju, Paldiski maanteel ja Meremeeste haigla ees peatus minu ees olev auto, mina pidurasin ja tagant sõitis otsa üks maastur ja nii ta juhtuski," kinnitas Vaher, et intsident tõesti aset leidis.

"Tervised on korras, noorele daamile kutsusime igaks juhuks kiirabi ja kohapeal leppisime kokku kes on süüdi ja oleme juba laiali läinud," sõnas Vaher, et keegi tõsiselt viga ei saanud.