Lastekaitsele teeb muret, et õpilased on koolis suure pinge all ning tarbivad erguteid, et kõik ikka õpitud saaks. Lastekaitseliidu 25. aastapäeva konverentsil oli peateemaks laste võrdsus hariduses, et kõik lapsed saaksid oma kodu lähedal asuvas koolis võimalikult kvaliteetset õpet ning et kooli personal oleks lapsele rohkem toeks. Praegu on koolikeskkond pigem stressitekitav ning õpilased ägavad meeletu õppekoormuse all, mis on mõned suisa haiglaravile viinud.

