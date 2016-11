Jõulude ajal ei tasu Euroopasse sõita, sest seal valitseb suur oht sattuda terrorirünnaku ohvriks, hoiatas ameeriklasi USA välisministeerium.

USA kodanikud peaks olema eriti ettevaatlikud pühadefestivalidel, pidustustel ja väliturgudel, seisab välisministeeriumi avalduses. Kui vähegi võimalik, siis tuleks suuri rahvakogunemisi vältida.

USA välisministeerium tuletas ka meelde, et äärmuslased on lõppeval aastal korraldanud terrorirünnakuid Belgias, Prantsusmaal, Saksamaal ja Türgis, rünnakuoht püsib. Luureametitel on usutavat infot, et Islamiriik, al Qaeda ja nendega seotud rühmitused plaanivad Euroopas uusi rünnakuid.