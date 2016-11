Saksa lennukompanii Lufthansa piloodid kuulutasid tänaseks välja streigi. Eilse plaani järgi jääb täna ära 3000 lennust 876. Annulleeritud on ka lennud Frankfurdi ja Tallinna vahel.

Tegemist on Lufthansa pilootide juba 14. tööseisakuga alates 2014. aasta aprillist. Eelmised streigid on tekitanud lennukompaniile üle 300 miljoni euro kahju.

Lufthansa palgalehel on 5400 pilooti. Ametiühing Vereinigung Cockpit soovib, et lennukompanii tõstaks tagasiulatuvalt viimase viie aasta eest pilootide keskmist palka 22%. Aastaarvestuses on see 3,66%.

Lufthansa peab pilootide palgatõususoovi põhjendamatult suureks ja on nõus palka tõstma 2,5% aastas.

Eile streikis ka Lufthansa tütarfirma Eurowings pardapersonal. Ära jäi vähemalt 64 lendu.