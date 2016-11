Justiitsministeerium andis täna 19 inimesele üle kodanikujulguse aumärgid, millega tunnustatakse vapraid inimesi, kes on tabanud kurjategija, aidanud sellele oma julge tegutsemisega kaasa, hoidnud ära kuriteo või aidanud selle ohvrit. Ühe aumärgi saanute seas oli ka kõigest 5-aastane Rayan, kes aitas ühes teiste Tallinna noortega tabada politseil sel suvel koolimajast arvutit varastada püüdnud pätid.

Nimelt nägid sel suvel Tallinna noored, kuidas kaks meest ronivad ühe kooli sööklaaknast välja, käes arvuti. Noored helistasid häirekeskusesse ja sündmuskohale kiirustasid politseinikud, kelle auto sireene kuuldes viskasid mehed arvuti maha ja jooksid ära. Politsei teenistuskoerte abiga leiti nad aga üles ning noorukid kinnitasid korrakaitsjatele, et just need mehed olid püüdnud arvutit varastada. Tänu noorte julgele käitumisele saadi vargad kätte.

5-aastane Rayan andis Seitsmestele ka intervjuu koos toonaste täpsete sündmusekirjelduste, soovituste ja isiklike tulevikuplaanidega.

Vaata humoorikat intervjuud videost!