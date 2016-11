"Lugesin koalitsioonilepingu läbi ja otsustasin kontrollida, kui palju võidavad inimesed tulumaksureformist tegelikult," kirjutas Õhtulehe Ants Erm, kes tegi mõned arvutused ja pani tulemused joonistele.

"Esimene graafik mille joonistasin oli sümpaatne – iga alla keskmist palka (1163 EUR) tulu saav maksumaksja võidaks 66 EUR kuus (seega siis suisa 792 EUR aastas), üleminek ülespoole toimub sujuvalt ja üle 2100 EUR teeniv maksumaksja kaotab vaid 32 EUR kuus (384 EUR aastas)," kirjutas Erm.

(Ants Erm)

"Järgmisena huvitas, kuidas läheb perel, kus ema peab lastega kodus olema, ehk siis sellisel perel, kus pereisa käib tööl ja pereema onkodune. Tulemus – super, isegi meie viieliikmelisele perele jääks veidi lisaks, aga…olin unustanud ühe nüansi: koalitsioon kaotab ka abikaasade ühisdeklaratsioonid. Ega midagi, uus graafik paika…ja mis nüüd selgus oli üllatav: tegelikult väga suur osa peredest hoopis kaotab reformi tulemusena ehk siis juhul, kui pereisa teenib üle 1500 EUR kuus (aga pere ülalpidamiseks ei ole see sugugi kõrge sissetulek) ja pereema on ühel, teisel või kolmandal põhjusel (lapsed, hooldatavad, etc.) kodus," arutleb Erm paaride lisatulude üle.

(Ants Erm)

(Ants Erm)

"Seega, tulumaksureformi, millega justkui soovitakse toetada vaesemaid, rahastatakse suures osas ots otsaga üsna täpselt kokku tulevate normaalsete, ka paljulapseliste, perede arvelt. Majanduslikult soodsamaks võrreldes perekonna seadustamisega muutub nn. külalisabielu, ehk siis „vallasema“, keda elukaaslane toetab. Kas need ongi uue koalitsiooni pereväärtused?" mõtiskleb Erm.

"Kas uue koalitsiooni eesmärk on näiliste reformidega toota uut vaesust, ebavõrdsust ja valetamist?" küsib ta lõpetuseks.