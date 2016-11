President Kersti Kaljulaid kohtus täna Vabariigi Presidendi Kantseleis Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu moodustatud uue valitsuse ministritega ning nimetas Jüri Ratase juhitava valitsuse ametisse.

“Parlament on andnud Jüri Ratasele volituse valitsuse moodustamiseks. See valitsus ja koalitsioonileping on seega rahva tahe ning rahval on alati õigus,” ütles president Kersti Kaljulaid.

President Kaljulaid märkis, et Eestil on ees Euroopa Liidu Nõukogu eestistumisperiood ning sel ajal vajab riik tavapärasest tugevamat sisepoliitilist töörahu. “Seda peaks silmas pidama kõik poliitikud, vaatamata sellele või just seetõttu, et ees on ka kohalike omavalitsuste volikogude valimised,” ütles riigipea.

“Uuel valitsusel tuleb jätkuvalt näidata ka meie liitlastele ja partneritele, et Eesti on ustav NATO liitlane ning nõudlik ja aktiivne partner Euroopa Liidus. Eesti on avatud ja läänemeelne demokraatlik riik ja kõnnib kindlalt teel, mille oleme valinud pea 30 aastat tagasi,” lisas ta.

Homme annab uus valitsus Riigikogus ametivande, mille järel vabastab president Kaljulaid ametist Taavi Rõivase juhitud valitsuse.