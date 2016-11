Semiootik ja IRLi liige Mihhail Lotman võttis oma blogis lotman.ee kokku uue valitsuse ametisse astumisele eelnenud tähelepanuväärseimad sündmused:

Viimaste päevade Eestimaa uudised ei ole mulle olnud kuigi rõõmustavad. Aga nalja saab ikkagi.



1. Olen kuulnud, et Facebookis (endal mul kontot pole, nii et kontrollida ei saa) levib jutt, et üks IRLi liige, kes on äge Jedinaja Rossijaga sõlmitud lepingu vastane, pooldab koalitsiooni Keskerakonnaga: koalitsiooni sees olevat hõlpsam selle lepingu vastu võidelda. Vot see on kõva mees – astub NLKPsse, et seda seestpoolt õõnestada!

2. Ain Seppik soovitab Jüri Ratasel koostööprotokoll Jedinaja Rossijaga tühistada ja noomib õigustatult IRLi, kes „sisuliselt“ sellega nüüd ühineb. Samas oli see protokoll omal ajal õige ja hea. Edasine väärib täpset tsiteerimist: „Seppik on tänini veendunud, et leping täitis toona eesmärki. „See õnnestus, see oli väga praktiline otsus ja aasta pärast saime valitsusse, kus tegime koos Reformierakonnaga kaks aastat väga head tööd, leian ma,“ ütles Seppik Postimehele. „Poliitilises mõttes oli see lepe õigesti ja hästi tehtud.““ Paneb mõtlema.

3. Kuid parima nalja eest hoolitses Vabaerakond. Trügisid nad valitsuskoalitsiooni nii ustest kui ka akendest, aga kui sellesse siiski ei pääsenud, teatasid, et tegu on kartellikoalitsiooniga.



Killud lendavad nagu Vändra rahvamajast. Obadusemees, vabandust, värske maaeluminister Martin Repinski ei tea, kes oleks parem minister: kas tema või Siret Kotka. Mina ka ei tea.