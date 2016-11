Eile tunnustati aumärkidega 19 tavalist kodanikku, kes aasta jooksul aitasid kurjategijaid tabada või tulid õigel hetkel teistele appi. Krista Roolaid teadis juba varem, et inimenetüüp, kes kõigepealt teda taga ajas ja keda ta seejärel ise taga ajas, saadi samal õhtul kätte. Aga suured silmad tegi temagi. “Ma ise imestasin ka! Mina teadsin, et ma ajasin kirvemeest taga, aga nüüd ma kuulsin, mis tal veel põues oli,” räägib Krista. Nimelt mainiti aumärkide jagamisel, et mehelt leiti peale kirve veel torutangid, haamer ja kaks nuga. 27. veebruaril jalutas Krista harjumuspäraselt Mustamäelt kesklinna tööle, kui kuulis Kristiines järsku selja taga karjumist. “Nägin, et naine oli pikali ja suur mees peksis teda – talvisel ajal – tanksaabastega. Käte ja jalgadega. Valimatult. Kuulsin kontide krõbinat. Naine röökis täiest kõrist,” meenutab Krista.

“Läksin vahele, et mis te teete – politsei ootas juba toru otsas. Siis ta nägi, et ma räägin, ja see ärritas teda. Selle peale võttis ta põuest kirve ja hakkas mind taga ajama. See ei olnud väike köögi-lihakirves vaid korralik puude lõhkumise kirves,” meenutab Krista. “Meid lahutas poolteist-kaks meetrit. Kui ta tõstis kirve pea kohale, siis mul oli tunne, et ma ei suuda mitte sammugi edasi astuda. Et vajun lausa silda. Aga ma vist hüppasin eemale.”

Mõnda aega ajas hullumeelne Kristat taga, aga nähes, et sportlik naine on temast kiirem, asus eemale jalutama. “Politsei ütles telefonis, et minge järele. Ma läksin. Ta nägi, siis pani ta jooksu. Siis panin mina ka tema järel jooksu,” räägib Krista. Tagaajajast oli saanud tagaaetav. Mees pääses siiski enne politsei kohale jõudmist põgenema. Politsei viis šokeeritud Krista tööle. “Ma töötan Draamateatri kassas. Ma ei tea, mis näoga ma seal tööd tegin. Üks inimene ostis teatripiletid ja tuli tunni pärast tagasi, kinkis mulle karbi kooke. Ma vist vaatasin teda nii hirmunud näoga,” naerab Krista. Ta meenutab, et mõni aeg hiljem helistas politsei ja tänas teda. “Öeldi õhtul ka, et ärge enam muretsege – me saime ta juba kätte,” meenutab Krista.