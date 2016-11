Tudeng räägib sõbrale, et tal

on plaan oma koer rääkima õpetada ja siis miljoneid kokku ajada.

"Jama," arvab sõber, "missugune loll maksaks miljoneid rääkiva koera eest?"

"Selle eest, et ta räägib, ei maksa muidugi keegi midagi. Aga ma olen kindel, et iga firma, kes toodab koeratoitu, maksab mulle ränka raha, et koer oma suu kinni hoiaks."