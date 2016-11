Kui "Padjaklubi" eelnevates osades on saanud näha, kuidas Grete Klein ehk Padjaklubi-Laura professorit võrgutab, siis seekordses osas paneb naine taas seksapiili tööle ja võrgutab politseinikut.

Tänases osas on tüdrukud politsei poolt kinni peetud ja neid süüdistatakse võõra elamispinna hõivamises. Laura auto varastatakse ära ja tüdrukutel pole enam kusagil elada. Nad otsustavad Gretta üles otsida, et tõestada oma süütust. Gretta leitakse ning saadakse teada, kes ta tegelikult on. Maria satub haiglasse ja lepib Illimariga ära.

"Padjaklubi" on TV3 eetris täna, kell 21:30.