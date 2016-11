Alles see oli, kui teised parteid kinnitasid, et Keskerakond pole valitsuskõlblik ka siis, kui Edgar Savisaar on juhikohalt välja vahetatud. Reformierakonna eelmine juht Andrus Ansip ütles napilt kuu tagasi, et juht ei saa erineda vaadetelt oma valijaskonnast ja valijaskond ei muutu üleöö. Sarnast juttu rääkis aasta tagasi ka Sven Mikser – sotsid pole nõus Keskerakonnaga valitsust moodustama ühelgi juhul, isegi kui Savisaare asemel oleks juht Jüri Ratas.

Nüüd on Mikser Ratase valitsuse välisminister ja oravadki olevat teinud tsentristidele helde valitsuspakkumise, kui selgus, et IRL ja sotsid teevad neile kambaka. Veel kuu tagasi kinnitas IRL Kalle Muuli suu läbi, et Savisaarest suuremaks takistuseks koostöös Keskerakonnaga on nende tõekspidamised: alustades jokitamisest ja korruptiivsetest toimetamistest pealinnas, lõpetades eksklusiivsest koostööprotokollist Putini partei Ühtse Venemaaga.

Miks on siis läinud nii, et kuigi Muuli pidas Savisaare väljavahetusest olulisemaks Keskerakonna väärtusmallide ümbervaatamist, on Savisaar küll läinud ja väärtused jäänud välja vahetamata, kuid sellest hoolimata on Keskerakonnast saanud riigikogu parketil nõutuim tantsupartner?

Mingit Keskerakonna sisemist puhastust pole ju olnud, nagu NSV Liidus võttis Nikita Hruštšov ette destaliniseerimise. Pigem vastupidi – niipea, kui oli kindel Keskerakonna saamine peaministrierakonnaks, kinnitas Mailis Reps väga selgelt partei kindlaksjäämist seni põhilist veelahet kujutanud koostöökokkuleppele Ühtse Venemaaga: vene elanikule on see sümbol, meie hoiame seda sahtlis ja ootel, see protokoll on ja nii on.

Olukorras, kus Keskerakond juhib nüüd ELi kuuluva ja NATO saladusi valdava riigi valitsust, kõlavad protokollis fikseeritud põhimõtted enam kui intrigeerivalt: pooled peavad konsultatsioone ja vahetavad informatsiooni aktuaalsetes küsimustes Eesti ja Venemaa suhetes ning laiemas rahvusvahelises kontekstis.

Aga alustada saaks lihtsamastki – kas või parteis karistatud teisitimõtlejate rehabiliteerimisest, et saaksime mingigi märgi sisemise puhastuse alustamisest.