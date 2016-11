Videol on talvine prügikoristus, kus prügiauto korjab eramajade juurest tünnidest prügi ära.

Näib, et tegu on agara prügimehega, kes kibekiirelt üritab prügikasti tühjendada. Seekord on tünni põhjas aga midagi, mis hästi välja ei tule. Prügimees üritab ja üritab, kuid läheb siis marru.

Nii leiab tee prügiautosse ka perele kuuluv postkast ja kogu selle sisu. Võimalik, et ka kõik jõulupostkaardid...

Tegu on juba ka varasemalt levinud videoga, kuid selle populaarsus ei näi raugevat.