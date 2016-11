Nagu ennustatud, sai kiire tõusu läbi teinud ja sel aastal stabiilsema kinnisvaraturu valguses eriti popiks soodsama hinnaga kvaliteetne uus korter Tallinna kesklinnast eemal. Ja on päris kindel, et nii jätkub see veel pikemat aega.

Kõige paremini müüvad keskmisest madalama lõpphinnaga väiksemad kahetoalised ja alla 150 000 euro maksvad neljatoalised perekorterid. Passiivsemaks on müük jäänud suure üldpinna ja seeläbi kõrge lõpphinnaga kolmetoaliste korteritega. Nõudlus on suur ka ühetoaliste korterite järele, samas pakkumites on neid vähem.

Soodsama hinnatasemega keskmise klassi korterid on tulnud heale pinnasele, sest paljudele peredele, arvestades nende laenuvõimet, ongi just sellised korterid kättesaadavad.

Kohati peavad oma valikutes tegema mööndusi ka need, kes ehk muidu eelistaksid elada linnasüdamele lähemal, sest nii mõnedki eramuhindadega võrreldava kallidusega kesklinna ja Kalamaja korterid panevad neid mõtlema hoopis äärelinna korteritele.

Taskukohasem hind ei tähenda kehvemat kvaliteeti, sest tiheda konkurentsi tõttu ei saa lubada halba tööd. Samuti korvab mõistlik planeering ka väiksema üldpinna.