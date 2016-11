New Yorgi politseile on määratud kohustus tagada USA uuele presidendile Donald Trumpile ning tema perele turvalisus. Ametnike sõnul läheb see linnale maksma enam kui miljon dollarit päevas.

Lisaks Trumpile peab linn hea seisma ka presidendi laste ning lastelaste turvalisuse eest, kirjutab Time. Vastsel presidendil on viis last ning 8 lapselast.

Trump on varasemalt teatanud, et ta ei koli Valgesse Majja - vähemalt seni, kuni tema 10aastane poeg pole kooli lõpetanud.

New Yorgi linnapea Bill de Blasio sõnul võtab taoline politsei ööpäevaringne valve ära märkimisväärse hulga linna ressurssidest. Linnapea sõnul alustavad nad läbirääkimisi valitsusega osaliste väljaminekute katmise teemal.